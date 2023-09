Mannsverk en Sosa debuteren in Ajax-basis in uitwedstrijd tegen FC Twente

Delen via E-mail

Ajax begint zondagmiddag met debutanten Borna Sosa en Sivert Mannsverk in de basis aan het Eredivisie-duel op bezoek bij FC Twente. Ook Chuba Akpom, Steven Berghuis en Steven Bergwijn starten voor de ploeg van trainer Maurice Steijn.

Sosa en Mannsverk kwamen beiden in de slotdagen van de transfermarkt naar Ajax, van respectievelijk VfB Stuttgart en Molde FK. Steijn voorziet blijkbaar geen aanpassingsproblemen en stelt de twee direct op. Ook aanvaller Akpom, die in het vorige competitieduel met Fortuna Sittard (0-0) al inviel, begint in de basis.