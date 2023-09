PSG kijkt na matige competitiestart uit naar CL: 'Dan begint het serieuze werk'

Bij Paris Saint-Germain is er na de matige competitiestart volgens coach Luis Enrique en verdediger Lucas Hernández geen sprake van paniek. De club begon het seizoen al teleurstellend en ging vrijdag voor het eerst onderuit.

"Ons team zit vol nieuwelingen, een nieuwe coach en we hebben een nieuwe speelstijl", vervolgde Hernández. "We passen ons aan, maar het is logisch dat we nog niet op elkaar ingespeeld zijn. Het zal nog even duren, maar dinsdag begint het serieuze werk."