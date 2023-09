Ten Hag geeft signaal met schorsing Sancho: 'Vóór mij was er geen goede cultuur'

Erik ten Hag heeft vrijdag uitgelegd waarom hij Jadon Sancho voorlopig buiten de Manchester United-selectie houdt. Volgens de Nederlandse manager heeft de schorsing te maken met de oude clubcultuur die hij wil doorbreken.

Sancho ontbrak twee weken geleden in de Manchester United-selectie voor het uitduel met Arsenal, omdat Ten Hag niet te spreken was over de instelling van de Engelsman op de training. Vervolgens liet Sancho zich uit op X, voorheen Twitter.

"Geloof niet alles wat je leest!", schreef hij. "Ik accepteer niet dat mensen dingen zeggen die compleet onjuist zijn. Ik ben al heel lang de zondebok en dat is niet eerlijk!"

Na die opmerkingen bleef Sancho verbannen van trainingen van het eerste elftal. Voorlopig blijft dat zo, in afwachting van een oplossing, meldde United donderdag. "Het gaat mij er niet alleen maar om om de rechte lijn te behouden", zei Ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Brighon & Hove Albion.

"De club vroeg mij om een aantal normen te stellen en dat heb ik gedaan. Vóór mijn komst vorig seizoen bestond er geen goede cultuur." Ten Hag meent dat de schorsing van Sancho niet bepaald uit de lucht kwam vallen.

"Het is mijn taak om de normen te controleren en het is natuurlijk nooit zo dat één persoon slechts één fout maakt. Er gaat een heel proces aan vooraf voordat je tot een bepaalde uitkomst komt. Om wie het ook gaat, er moet altijd duidelijk zijn wat de grens is."

Niet het individu, maar het team komt op de eerste plaats. "Er zijn verschillende karakters en die moet je managen, maar - zoals ik al eerder zei - het team staat altijd boven alles."

Jadon Sancho kwam op 26 augustus voor het laatst in actie. Foto: Getty Images

Ook Antony ontbreekt voorlopig bij United

Volgens diverse Britse media, waaronder The Athletic, weigert Sancho vooralsnog om zijn excuses aan te bieden naar aanleiding van zijn uitlatingen. Zo lang die uitblijven, lijkt het erop dat de international niet in actie komt voor de Engelse topclub.

Sancho stapte in de zomer van 2021 voor 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Sinds zijn entree op Old Trafford weet hij nog geen indruk te maken. Na 82 wedstrijden staat de teller op twaalf doelpunten en zes assists.

Ook voormalig Ajacied Antony ontbreekt voorlopig bij 'The Red Devils'. De Braziliaan wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging. Daarop besloot United dat Antony voorlopig niet voor de club uitkomt.

Manchester United is matig begonnen aan het nieuwe seizoen. De toppers tegen Tottenham Hotspur (2-0) en Arsenal (3-1) werden beiden verloren. Van Wolverhampton Wanderers (1-0) en Nottingham Forest (3-2) werd wel gewonnen. Zaterdag speelt Ten Hags ploeg om 16.00 uur thuis tegen Brighton.