Neymar laat zich bij debuut in Saoedi-Arabië zien met fraaie acties én assist

Neymar heeft zich vrijdag laten gelden bij zijn debuut voor Al Hilal. De van Paris Saint-Germain overgekomen vedette gaf een assist en liet fraaie staaltjes voetbal zien.

In de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Al Riyadh kwam Neymar na ruim een uur in het veld. Het trok het spel van Al Hilal naar zich toe en was in de 83e minuut de aangever bij de 4-0 van ploeg- en landgenoot Malcom.