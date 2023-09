Bayern geeft zege vlak voor tijd weg in spectaculaire topper tegen Leverkusen

Bayern München en Bayer Leverkusen hebben elkaar vrijdagavond in de Allianz Arena in een spectaculair duel op 2-2 gehouden. Leon Goretzka leek Bayern in de slotfase de zege te bezorgen, maar in blessuretijd knokte Leverkusen zich alsnog naar een gelijkspel.

Bayern en Leverkusen wonnen beide hun eerste drie wedstrijden van het seizoen, waardoor het duel gezien mocht worden als een topper. Harry Kane brak namens de ploeg van Thomas Tuchel al na zeven minuten de ban. De Engelsman, deze zomer voor meer dan 100 miljoen euro overgekomen van Tottenham Hotspur, kopte uit een hoekschop binnen.

Voor Kane was het zijn 300e doelpunt in clubverband. Leverkusen, waarbij Jeremie Frimpong de hele wedstrijd speelde, knokte zich in de 24e minuut terug via Alejandro Grimaldo. De Spanjaard schoot de bal uit een vrije trap fraai de kruising in.

Bayern leek de overwinning in het spectaculaire slot naar zich toe te trekken via Goretzka. Op aangeven van Mathys Tel werkte de vogelvrij staande middenvelder de bal vanaf een paar meter afstand binnen.

Maar de inmiddels ingevallen Matthijs de Ligt, die andermaal op de bank begon, kon niet voorkomen dat Leverkusen tóch nog terugkwam tot 2-2. Alphonso Davies duwde Jonas Hofmann naar de grond en op aangeven van de VAR legde de scheidsrechter de bal op de stip. De strafschop werd benut door Exequiel Palacios.