Vincent Janssen scoort voor winnend Antwerp, PSG laat zich weer verrassen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vincent Janssen is vrijdagavond belangrijk geweest voor Royal Antwerp. Hij droeg met een doelpunt bij aan een 0-3-overwinning op Westerlo. Ajax-huurling Owen Wijndal maakte als basisspeler zijn debuut bij de ploeg van trainer Mark van Bommel. In Frankrijk verloor Paris Saint-Germain verrassend met 2-3 van OGC Nice.

Janssen zette Antwerp al na een kwartier op het goede spoor. De spits strafte gepruts in de Westerlo-verdediging af. Het was al zijn vijfde competitietreffer. In de tweede helft zorgden Jelle Bataille en Arbnor Muja voor de beslissing.