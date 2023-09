Vincent Janssen scoort voor winnend Antwerp, Ajax-huurling Wijndal debuteert

Delen via E-mail

Vincent Janssen is vrijdagavond belangrijk geweest voor Royal Antwerp. Hij droeg met een doelpunt bij aan een 0-3-overwinning op Westerlo. Ajax-huurling Owen Wijndal maakte als basisspeler zijn debuut bij de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Janssen zette Antwerp al na een kwartier op het goede spoor. De spits strafte gepruts in de Westerlo-verdediging af. Het was al zijn vijfde competitietreffer. In de tweede helft zorgden Jelle Bataille en Arbnor Muja voor de beslissing.