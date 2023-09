ADO wint weer en geeft FC Groningen nieuwe dreun, schokeffect blijft uit bij NAC

Delen via E-mail

ADO Den Haag heeft vrijdagavond de derde zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Ditmaal werd het kwakkelende FC Groningen verslagen: 0-1. NAC Breda ging twee dagen na het ontslag van trainer Peter Hyballa onderuit, terwijl koploper Roda JC opnieuw geen fout maakte.

Bij Groningen-ADO viel het enige doelpunt na een kwartier; spits Henk Veerman scoorde met een handig wippertje. De Haagse overwinning was verdiend, want ADO was simpelweg beter dan de thuisploeg.