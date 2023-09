Leuchter helpt kampioen Ajax Vrouwen met hattrick aan zege bij seizoensstart

Landskampioen Ajax Vrouwen is het seizoen in de Eredivisie vrijdag begonnen met een overwinning. Op Woudestein werd Excelsior met 1-3 geklopt dankzij een hattrick van Romée Leuchter. FC Utrecht won op spectaculaire wijze ook haar tweede wedstrijd van het seizoen.

Dankzij doelpunten van Leuchter kwam Ajax bij de seizoensstart al snel op een comfortabele voorsprong. De 22-jarige spits, die vorig jaar als derde eindigde op de topscorerslijst, zorgde na elf minuten voor het Amsterdamse openingsdoelpunt. Zes minuten later maakte ze via een fraai schot van afstand haar tweede doelpunt.

Excelsior, dat vorig seizoen laatste werd, knokte zich tegen de regerend landskampioen via Dana Breewel verrassend terug in de wedstrijd. Verder kwamen de Rotterdamse vrouwen niet. Leuchter maakte in de blessuretijd haar derde goal en bezorgde Ajax zo drie punten bij de opener van het seizoen.

Het duel tussen ADO en PSV leverde geen winnaar op. De nummers vijf en vier van vorige seizoenen kwamen in het Bingoal Stadion in Den Haag niet tot scoren. AZ boekte dankzij een doelpunt van Floor Spaan tegen sc Heerenveen (0-1) haar eerste zege in twaalf jaar in de Eredivisie. De Alkmaarse club keerde dit seizoen terug in de Eredivisie.