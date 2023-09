Ajax Vrouwen boekt mede dankzij kolderieke goal overwinning bij seizoensstart

Landskampioen Ajax Vrouwen is het seizoen in de Eredivisie vrijdag begonnen met een overwinning. Op Woudestein werd Excelsior met 1-3 geklopt dankzij een hattrick van Romée Leuchter. Haar laatste goal kwam op bizarre wijze tot stand.

Leuchter nam in blessuretijd bij een 1-2-voorsprong een vrije trap. De bal ging via de bovenkant van de lat de lucht in. Excelsior-keeper Isa Pothof was in de veronderstelling dat de bal achter zou gaan en pakte al een nieuwe bal. De bal van Leuchter bleef echter in het spel en stuiterde alsnog binnen.

Het was voor Leuchter de bekroning op een mooie avond. De 22-jarige spits, die vorig jaar als derde eindigde op de topscorerslijst, had Ajax na elf minuten op 0-1 gezet. Zes minuten later maakte ze via een fraai schot van afstand haar tweede doelpunt.

Excelsior, dat vorig seizoen laatste werd, knokte zich via Dana Breewel verrassend terug in de wedstrijd. In de slotminuten werd de eindstand dus bepaald door het kolderieke derde doelpunt van Leuchter.

You can’t stop us 😄☄️ pic.twitter.com/FRcXgTWhlw — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) September 15, 2023

FC Utrecht wint opnieuw

FC Utrecht won op bezoek bij PEC Zwolle ook haar tweede duel van het seizoen. In Overijssel werd het 3-4. Opvallend: zowel Bo van Egmond (PEC) als Judith Roosjen (FC Utrecht) maakte een hattrick. De Zwolse vrouwen sloten na een rode kaart voor Maud Rutgers met tien vrouwen af.

Het duel tussen ADO en PSV leverde geen winnaar op: 0-0. AZ boekte dankzij een doelpunt van Floor Spaan tegen sc Heerenveen (0-1) haar eerste zege in twaalf jaar in de Eredivisie. De Alkmaarse club keerde dit seizoen terug in de Eredivisie.