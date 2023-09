Kluivert verleidt excentrieke Balotelli tot terugkeer naar Adana Demirspor

Mario Balotelli heeft vrijdag zijn terugkeer naar Adana Demirspor afgerond. Dat betekent dat het Italiaanse enfant terrible gaat voetballen onder Patrick Kluivert, die sinds dit seizoen trainer is van de Turkse club.

Balotelli verruilde Adana Demirspor vanwege een ruzie met toenmalig trainer Vincenzo Montella in de zomer van 2022 voor FC Sion. Bij de Zwitserse club hadden ze snel genoeg gezien van de excentrieke aanvaller, die in achttien competitiewedstrijden zes keer trefzeker was.

De misdragingen in het veld zijn een terugkerend thema bij Balotelli, die als tiener voor Internazionale debuteerde en te boek stond als toptalent. Zijn potentie kon hij mede door zijn gedrag nooit waarmaken. Zo gooide hij als speler van Manchester City dartpijlen naar jeugdspelers en stak hij ooit vuurwerk af in zijn badkamer.

Ook kreeg Balotelli in zijn carrière meerdere rode kaarten. Hij speelde desondanks bij grote clubs als Inter, Manchester City, AC Milan en Liverpool. Ook kwam hij 36 keer uit voor Italië, waarvoor hij veertien keer trefzeker was.

Kluivert, die Zeljko Petrovic als assistent heeft, is met Adana Demirspor redelijk aan het seizoen in de Turkse Süper Lig begonnen. In de eerste drie wedstrijden werden vijf punten gepakt. Eind augustus verzuimde de ploeg uit Adana de groepsfase van de Conference League te bereiken. Het Belgische KRC Genk was via strafschoppen te sterk.