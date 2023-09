Steijn ontkent stroeve relatie met Mislintat: 'Draad is gewoon weer opgepikt'

Maurice Steijn vindt dat er niet te veel moet worden gezocht achter zijn uitspraken over de transferkeuzes van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De trainer van Ajax zette onlangs openlijk vraagtekens bij het gevoerde beleid.

Steijn zei een kleine twee weken na het teleurstellende 1-1-gelijkspel bij Fortuna Sittard dat Mislintat "andere keuzes heeft gemaakt" op de transfermarkt. Hij gaf de indruk (nog) niet van alle aankopen overtuigd te zijn.

In de media werd gerept over een verstoorde relatie tussen de trainer en directeur, maar volgens Steijn is daar geen sprake van. Hij benadrukt dat ze sinds de afgelopen interlandperiode op dezelfde manier samenwerken als daarvóór.

"Ik denk dat je het allemaal in de juiste context moet zien. Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten. In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend", zegt Steijn vrijdag op de site van Ajax over zijn uitspraken.

"Sven was op vakantie en ik ben ook een paar dagen weggeweest. Afgelopen donderdag hebben we elkaar voor het eerst weer bij Ajax gezien, koffie gedronken en de draad gewoon weer opgepikt."

'Wat ik zie, is hoopgevend'

Steijn staat voor een zware serie wedstrijden met Ajax. In de Eredivisie spelen de Amsterdammers uit tegen FC Twente en thuis tegen Feyenoord. Tussendoor komt Olympique Marseille op bezoek in de Europa League. De trainer heeft ondanks de moeizame seizoensstart vertrouwen.

"Hoe je het ook wendt of keert, die laatste week voor Fortuna was toch rommelig, dat je op de voorlaatste en laatste dag nog spelers binnenkrijgt. Met als gevolg dat we tegen Fortuna moesten spelen met jongens die nog niet eerder met elkaar hadden gespeeld", zegt Steijn.

"Daarin waren de uitslag en het spel teleurstellend. Maar ik heb de jongens nu binnen zien komen, heb ze inmiddels wat langer tot mijn beschikking en vind het hoopgevend wat ik zie."