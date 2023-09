Bosz noemt terugkeer Lozano naar PSV uniek: 'In de kracht van zijn voetballeven'

PSV-trainer Peter Bosz zal Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap zaterdag nog niet negentig minuten laten spelen in het thuisduel met NEC. De 59-jarige oefenmeester is wel in zijn nopjes met beide aanwinsten.

"Ik denk dat hij nog steeds in de kracht van zijn voetballeven zit. Het is vrij uniek dat hij terugkeert. Hij heeft al bewezen te kunnen voetballen", zei Bosz op de persconferentie over Lozano. De Mexicaan verruilde in de zomer Italiaans kampioen Napoli voor PSV, waar hij tussen 2017 en 2019 al speelde.

Met de komst van Lozano is PSV nu sterk bezet op de flanken, waar ook bijvoorbeeld Noa Lang en Johan Bakayoko spelen. Bosz moet zodoende spelers teleurstellen, maar denkt niet dat dat problemen gaat opleveren. "Ik probeer altijd veel met mijn jongens te praten. Ik kan het ze alleen maar proberen uit te leggen."

Bosz gelooft er daarnaast in dat zijn buitenspelers alsnog aan hun speelminuten gaan komen. "Ik verwacht niet dat mijn aanvallers dit seizoen vaak negentig minuten kunnen spelen. Wij spelen op een hele intense manier."

"De aanvallers moeten druk zetten, maar ook meeverdedigen. Ik heb afgelopen seizoen natuurlijk ook Feyenoord gevolgd. Daar zag je ook dat na een uur spelen vaak drie aanvallers tegelijk werden gewisseld."

Bosz: "Weet niet tegen wie we over twee weken spelen" Na de thuiswedstrijd tegen NEC wacht PSV dinsdag het Champions League-duel met Arsenal. Trainer Peter Bosz wilde het vrijdag nog niet over die wedstrijd hebben. "Ik denk nog niet over dat duel na", zei Bosz. "Mensen geloven het soms niet, maar ik heb geen idee tegen wie we over twee weken spelen. Mijn vrouw zegt ook weleens tegen mij dat ik helemaal geen twee dingen tegelijk kan."

'Denk dat we de juiste hebben gehaald'

Bosz liet zich daarnaast uit over de komst van Bella-Kotchap. De 21-jarige verdediger kwam op huurbasis over van Southampton. "Ik heb hem twee weken op het trainingsveld gezien. Ik heb het gevoel dat we de juiste hebben gehaald. Maar een wedstrijd is toch weer anders dan een training", zei Bosz.

De Duitser is de centrumverdediger waar PSV al de hele zomer op aasde om de defensie stabieler te maken. In de beginfase van het seizoen stelde Bosz André Ramalho op. Middenvelder Jerdy Schouten kreeg de laatste duels centraal achterin de voorkeur.

Bella-Kotchap maakt op de training een goede indruk. "Voetbalintelligentie staat bij mij bovenaan. Daarna komen de fysieke eigenschappen. We zullen hem nog beter moeten leren kennen om te zien of hij die voetbalintelligentie heeft. Aan de bal is het prima wat ik van hem gezien heb", sprak Bosz.

PSV is het seizoen sterk begonnen. De Eindhovenaren wonnen de Johan Cruijff Schaal, plaatsten zich voor de groepsfase van de Champions League en zijn in de Eredivisie na drie duels nog foutloos. Het duel in het Philips Stadion begint zaterdag om 20.00 uur. Joey Kooij is de scheidsrechter van dienst.