Spaanse aanklager eist dat Rubiales 500 meter van Hermoso vandaan blijft

De Spaanse aanklager wil dat Luis Rubiales uit de buurt blijft bij Jennifer Hermoso. De opgestapte voorzitter van de Spaanse voetbalbond moest vrijdag in de rechtbank in Madrid verschijnen vanwege de omstreden kus die hij na de WK-finale aan speelster Hermoso gaf.

De 46-jarige Rubiales moest zich in een hoorzitting achter gesloten deuren in Madrid verantwoorden. De hoorzitting duurde ongeveer een uur. Rubiales hield daarin opnieuw vol dat de kus op de mond met wederzijdse toestemming was. Hermoso heeft dat steeds ontkend.