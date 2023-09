Slot kiest voor Giménez ondanks spitsenprobleem in CL: 'Focus op Heerenveen'

Feyenoord-trainer Arne Slot gaat zaterdag in het thuisduel met sc Heerenveen niet experimenteren met een spits die dinsdag in plaats van de geblesseerde Ayase Ueda in het Champions League-duel met Celtic kan starten. Santiago Giménez staat daardoor hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap.

Giménez kreeg in het Europa League-duel met AS Roma (4-1-nederlaag) van vorig seizoen rood, waardoor al bekend was dat hij de eerste twee Champions League-wedstrijden van dit jaar aan zich voorbij moet laten gaan. Ueda leek zijn logische vervanger, maar de Japanner viel zaterdag geblesseerd uit in het duel met Duitsland (1-4-zege) en is enkele weken uit de roulatie.

"Of ik even gevloekt heb? Niet zozeer richting het duel van dit weekend. Maar een van de redenen om zoveel geld (naar verluidt 9 miljoen euro, red.) voor Ueda uit te geven, was dat hij de plek van Giménez in de Champions League kon invullen als die was geschorst. Dan is dit wel balen", zei Slot op de persconferentie.

In de eerste weken van het seizoen liet Feyenoord Ueda bewust rustig opbouwen en begon hij nog niet in de basis. Bij Japan stond de spits dat wel. "Maar ik zat niet bibberend voor de televisie. Ik vond het richting de komende duels wel fijn dat hij daar startte. Hij scoorde ook. Maar als hij dan met een blessure terugkomt, is het wel zuur."

Daardoor dient zich richting de komende twee Champions League-wedstrijden, te beginnen dinsdag tegen Celtic, een spitsenprobleem aan voor Feyenoord. Afgaande op de woorden van Slot lijken Igor Paixão en Yankuba Minteh uit te moeten gaan maken wie die positie gaat invullen.

Komende duels Feyenoord Eredivisie: Feyenoord-sc Heerenveen, 16 september

Champions League: Feyenoord-Celtic, 19 september

Eredivisie: Ajax-Feyenoord, 24 september

Eredivisie: Feyenoord-Go Ahead Eagles, 30 september

Champions League: Atlético Madrid-Feyenoord, 4 oktober

'Niet ideaal om met een jetlag te spelen'

In het duel met sc Heerenveen zal Slot nog niet gaan experimenteren en waarschijnlijk "gewoon" met Giménez starten. "Het is wel door mijn hoofd gegaan hoe dit op te lossen. Maar we hebben al twee keer gelijkgespeeld en dat doet ons op de ranglijst nu al pijn, dus alle reden om ons vol op Heerenveen te focussen."

Giménez speelde dinsdag nog een interland met Mexico en was pas laat terug in Rotterdam. "Wij denken dat het verantwoord is", zegt Slot. "Ideaal is het niet om met een jetlag te spelen. Gisteravond hebben we bewust met hem getraind om ervoor te zorgen dat hij niet in slaap zou vallen en snel in het ritme kon komen. We hebben alles gedaan om hem zo fit mogelijk aan de start te laten verschijnen."

Slot vertelde verder dat de blessure van Lutsharel Geertruida meevalt. De verdediger moest het duel van het Nederlands elftal op bezoek bij Ierland (1-2-zege) aan zich voorbij laten gaan, maar is fit om zaterdag aan de aftrap te staan. Bart Nieuwkoop liep op de training een blessure op en ontbreekt, net als de al langer geblesseerde doelman Justin Bijlow.