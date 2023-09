Ajax Vrouwen strijdt met Zürich om CL-ticket, Twente tegen Häcken.

Ajax Vrouwen strijdt met FC Zürich om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdag bepaald. FC Twente Vrouwen werd gekoppeld aan het Zweedse BK Häcken.

Ajax en Twente beginnen allebei met een uitwedstrijd. De eerste onderlinge duels worden gespeeld op 10 en 11 oktober. De terugwedstrijden staan voor 18 en 19 oktober op het programma. Het tweeluik is de laatste voorronde voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De loting daarvoor is op 20 oktober.

Ajax Vrouwen hoopt zich voor het eerst sinds 2018 te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League en FC Twente was in er 2019 voor het laatst bij. FC Zürich is regerend lanskampioen in Zwitserland en BK Häcken eindigde als tweede in Zweden.

In de vorige ronde was Ajax met 3-0 te sterk voor het Belarussische FC Dinamo BSUPC, terwijl FC Twente het Spaanse Levante uitschakelde. De club uit Enschede won in Spanje met 2-3, maar dat duel kreeg nog wel een staartje.

Levante UD heeft bij de UEFA een klacht ingediend over de eerste goal van Twente. De tukkers leken de bal na een blessure terug te geven, maar Renate Jansen onderschepte en scoorde. Het bleek de opmaat tot een comeback. Het is niet duidelijk of de klacht nog gevolgen heeft.