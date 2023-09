Spaanse voetbalsters willen ondanks vertrek Rubiales niet voor hun land uitkomen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De 23 Spaanse voetbalsters die vorige maand wereldkampioen werden, willen volgens Spaanse media nog steeds niet uitkomen voor de nationale ploeg. Hoewel bondsvoorzitter Luis Rubiales en bondscoach Jorge Vilda zijn vertrokken, willen ze dat meer mensen de nationale bond verlaten.

Spanje wacht komende donderdag een Nations League-duel met Zweden en komt op 26 september in actie tegen Zwitserland. Maar volgens Spaanse media hebben 41 Spaanse speelsters via een brief aan de bond laten weten dat ze niet beschikbaar zijn voor de Nations League.