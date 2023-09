Van Bommel en Antwerp missen speler in CL door administratieve blunder

Royal Antwerp FC kan door een administratieve blunder in de groepsfase van de Champions League niet beschikken over Sam Vines. De club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars is vergeten de verdediger in te schrijven.

Het Champions League-sprookje van 'The Great Old', die dit seizoen voor het eerst sinds 1957 uitkomt op het hoogste Europese clubniveau, gaat zo aan de neus van de Amerikaan voorbij. Volgens Van Bommel is er sprake van een administratieve fout.

Hoewel Vines op dit moment herstelt van een blessure, hoorde hij wel op de lijst te staan. "We hebben een fout gemaakt en die kan niet meer worden rechtgezet", vertelde Van Bommel aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Van Bommel is de 24-jarige linksback teleurgesteld dat hij niet in het miljoenenbal kan uitkomen. "Iedereen wil op die lijst staan. Natuurlijk is hij teleurgesteld. Maar hij focust nu op zijn revalidatie, dat is het allerbelangrijkste."

Technisch directeur Overmars beleeft met de administratieve blunder een déjà vu. In zijn tijd bij Ajax vergat de Amsterdamse club een vinkje achter de naam van Sébastien Haller te zetten, waardoor de Fransman de knock-outfase van de Europa League aan zich voorbij moest laten gaan.