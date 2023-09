Drie Real-jeugdspelers opgepakt wegens verspreiden seksvideo van minderjarige

Drie jeugdspelers van Real Madrid zijn gearresteerd op verdenking van het verspreiden van een seksvideo van een minderjarige. Dat melden persbureau Reuters en verschillende Spaanse media donderdag.

Het is niet bekend wie de betreffende jeugdspelers zijn. Eén van van hen zou uitkomen in het tweede elftal van de Madrileense topclub, terwijl er twee spelers van het derde elftal bij betrokken zouden zijn. Een vierde speler is enkel ondervraagd door de politie en is dus niet aangehouden. Inmiddels zouden de spelers weer zijn vrijgelaten.

Real Madrid reageerde woensdag in een korte verklaring op het nieuws. "Een speler van het tweede en drie van het derde elftal hebben een verklaring afgelegd bij de Guardia Civil in verband met een klacht over de vermeende verspreiding van een privévideo op WhatsApp. Zodra we gedetailleerde kennis van de feiten hebben, zullen we passende maatregelen nemen", stelt de club.

De spelers zouden donderdagochtend vlak voor een training zijn aangehouden op trainingscomplex Valdebebas. El Confidencial meldt op basis van bronnen dat naast de drie arrestanten mogelijk nog meer spelers bij de zaak betrokken zijn. Het is niet bekend of daar spelers uit het eerste elftal bij zitten.