Ten Hag houdt Sancho voorlopig uit selectie United om disciplinaire redenen

Manchester United houdt Jadon Sancho voorlopig uit de selectie. De 23-jarige aanvaller heeft een disciplinaire straf gekregen, nadat hij zich via sociale media had uitgelaten over zijn trainer Erik ten Hag.

De Nederlandse trainer hield Sancho vorige week zondag tegen Arsenal (3-1-nederlaag) buiten de wedstrijdselectie. Volgens Ten Hag was dat omdat Sancho zich op de training niet van zijn beste kant had laten zien.

De vleugelaanvaller, die in de zomer van 2021 voor zo'n 85 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Old Trafford maakte, reageerde later op de uitspraken van zijn trainer via het sociale medium X. "Geloof niet alles wat je leest! Ik accepteer niet dat mensen dingen zeggen die compleet onjuist zijn", zei Sancho. "Ik ben al heel lang de zondebok en dat is niet eerlijk!"

United heeft besloten Sancho voorlopig buiten de wedstrijdselectie te houden. De club meldt in een kort statement dat de vleugelspeler een individueel programma volgt, "in afwachting van een oplossing voor zijn probleem met de discipline van de ploeg".

Sancho kwam ruim twee jaar gelden met hoge verwachtingen naar Old Trafford nadat hij meerdere seizoenen indruk had gemaakt bij Borussia Dortmund, maar kon de verwachtingen tot dusver niet waarmaken. Sancho kwam tot dusver tot twaalf goals en zes assists in 82 wedstrijden. Hij ligt nog tot medio 2026 vast op Old Trafford.