Sarina Wiegman na WK-zilver enige Nederlandse kanshebber op FIFA-award

Sarina Wiegman is door de FIFA genomineerd voor de titel Coach van het Jaar. De 53-jarige Nederlandse trainer bereikte met de Engelse vrouwenploeg in augustus de WK-finale. De wereldvoetbalbond nomineerde in de andere categorieën geen Nederlanders.

In zowel 2017 als 2020 mocht Wiegman de prijs al in ontvangst nemen. Dit jaar is ze door de FIFA genomineerd vanwege haar prestaties met de Engelse vrouwenploeg. De 'Lionesses' bereikten voor het eerst ooit de WK-finale, die werd verloren van Spanje (1-0).

Wiegman werd de eerste coach die met twee verschillende landen een WK-finale heeft bereikt. Dankzij die prestatie werd ze begin deze maand door de UEFA al verkozen tot Europees Coach van het Jaar. Wiegman krijgt voor de eretitel dit jaar concurrentie van onder anderen Jonatan Giráldez (FC Barcelona Vrouwen) en Emma Hayes (Chelsea Vrouwen).

Jorge Vilda ontbreekt op de lijst van genomineerden. De oefenmeester werd deze zomer met de Spaanse voetbalsters wereldkampioen, maar werd eerder deze maand toch ontslagen. Vilda lag al langere tijd onder vuur vanwege zijn aanpak, die de "emotionele en fysieke gezondheid" van de speelsters zou aantasten.

Waar Vivianne Miedema vorig seizoen nog één van de genomineerden was voor de titel van Speler van het Jaar, ontbreekt ze dit jaar mede vanwege haar zware knieblessure op de lijst. Onder anderen Sam Kerr (Chelsea en Australië), Lauren James (Chelsea en Engeland) en de Spaanse wereldkampioene Aitana Bonmatí (FC Barcelona) zijn wel genomineerd.

Categorieën Best FIFA Football Awards Speler van het Jaar (mannen)

Speler van het Jaar (vrouwen)

Coach van het Jaar (mannen)

Coach van het Jaar (vrouwen)

Doelman van het Jaar

Doelvrouw van het Jaar

Beste fans van het Jaar

Doelpunt van het Jaar

Weer geen nominatie voor Ronaldo

Bij de mannen ontbreekt net als vorig jaar tweevoudig winnaar Cristiano Ronaldo op de lijst. De Portugees speelt al sinds begin dit jaar voor het Saoedische Al Nassr en heeft daar geen indruk meer op het wereldwijde publiek kunnen maken. Ronaldo won de eerste twee edities van de prijs die sinds 2016 wordt uitgereikt.

Lionel Messi, inmiddels spelend voor Inter Miami, won de prijs vorig jaar en is opnieuw genomineerd, al wordt niet meer gekeken naar zijn glansrol op het WK vorig jaar. Slechts prestaties tussen 19 december en 20 augustus, dus ná het WK 2022, mogen worden meegerekend. Andere genomineerden zijn onder anderen Manchester City-spits Erling Haaland en Paris Saint-Germain-ster Kylian Mbappé.

In het verleden reikte de FIFA samen met France Football de Gouden Bal uit. De wereldvoetbalbond werkte enkele jaren samen met het Franse tijdschrift, maar de wereldvoetbalbond heeft sinds 2017 een eigen verkiezing.

Voor de titel Coach van het Jaar bij de mannen zijn vijf trainers genomineerd, onder wie Josep Guardiola. De trainer van Manchester City lijkt de favoriet voor de eretitel, nadat hij met 'The Citizens' vorig jaar de treble won.