Kabelaars verbolgen over vermeende toekenning Eredivisie-rechten aan ESPN

Kabelaanbieders Delta, KPN, T-Mobile en Vodafone/Ziggo snappen er niets van dat de televisierechten van de Eredivisie waarschijnlijk ook de komende jaren worden toegekend aan sportzender ESPN. De Eredivisie CV ontkent tegelijkertijd dat de deal al rond is.

Woensdag brachten De Telegraaf en VI naar buiten dat het medio 2025 aflopende contract met ESPN wordt verlengd tot de zomer van 2030. De deal zou de Eredivisie-clubs zo'n 750 miljoen euro opleveren.

"We zijn verbouwereerd dit te horen. Wij hebben ook begrepen dat het is aangeboden. En dat vinden wij bizar. We hebben hier te maken met afspraken die worden gemaakt in achterkamertjes", zegt een woordvoerder van het kabelconsortium.

Volgens de kabelaars is het proces niet transparant verlopen en moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingrijpen. "De ACM was heel duidelijk: de toekenning van de televisierechten betaald voetbal vanaf 2025 zal via een openbare aanbesteding moeten plaatsvinden. Daarin past dus geen achterkamertjesdeal van de Eredivisie CV met één partij."

Eredivisie CV zegt nog volop in gesprek te zijn

De Eredivisie CV (ECV) zelf ontkent dat er al een deal is. "We zijn nog volop in gesprek en er is nog geen beslissing genomen", zegt Marc Rondagh, hoofd marketing van ECV.

ESPN zou straks ieder seizoen 135 miljoen euro overmaken naar de clubs. Daarnaast wordt gesproken over een tekenbonus van 70 miljoen euro.

De kabelaars vinden de genoemde bedragen van ESPN opvallend. "Ons initiële aanbod is helder: 180 miljoen euro netto per jaar gegarandeerd. Dat is een veel betere optie voor clubs en voetbalfans. Deze wedstrijd is nog echt niet gespeeld, wij zullen hier adequaat op reageren."

Volgens De Telegraaf zijn bij de doorrekening van het bedrag van 180 miljoen euro verborgen kosten naar boven gekomen. De kabelaars zouden zich sinds het laatste bod eind mei nauwelijks nog met de kwestie hebben bemoeid.