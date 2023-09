Maguire haalt schouders op over hoongelach: 'Neemt druk bij teamgenoten weg'

Harry Maguire is niet bijster onder de indruk van de behandeling die hij dinsdag kreeg van het Schotse publiek. De Engels international werd uitgelachen in de oefenwedstrijd op Hampden Park, maar geeft er een positieve draai aan.

Het is de vraag of Maguire ook al eens is geconfronteerd met wat hem dinsdag in Glasgow overkwam. De dertigjarige verdediger kwam in de rust van het oefenduel Schotland-Engeland (1-3) in de ploeg. Even later maakte hij een eigen doelpunt, waarna hij de rest van de avond werd uitgelachen door de thuisfans.