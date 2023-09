Wiegman uit opnieuw zorgen over volle speelkalender: 'Het zijn geen robots'

Sarina Wiegman heeft opnieuw de noodklok geluid over het volle speelschema in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van Engeland pleit voor meer rust voor de speelsters. "Sommigen hebben maar zes dagen vrij gehad."

"Ik ben heel bezorgd", zei Wiegman woensdag op een persconferentie voorafgaande aan de Nations League. "Volgende week komen de speelsters bij de nationale ploeg. Sommigen hebben maar zes dagen vrij gehad. Op zo'n hoog niveau is dat niet goed voor ze. Speelsters moeten ook rusten. Het zijn geen robots."

Wiegman haalde met de Engelse ploeg op het WK van afgelopen zomer in Australië en Nieuw-Zeeland de finale. Op 20 augustus verloren de 'Lionesses' met 1-0 van Spanje. Veel speelsters stonden niet veel later alweer op het veld bij hun club. Volgende week staat met de Nations League alweer een interlandperiode voor de deur.

"We moeten dan kijken hoe ze binnenkomen, hoe ze er fysiek voor staan. En dan moeten we ze fris krijgen, dat is een uitdaging", zei Wiegman. "We moeten met de voetbalfederaties om tafel gaan zitten om het speelschema beter te maken."

Bij de BBC gaf Wiegman meer uitleg: "We weten dat er wat moet veranderen. Het komt ook door de groei van de sport en dat is heel goed, maar het moet stapsgewijs gaan. We moeten ook kijken wanneer de speelsters rust hebben om fris te worden voor het nieuwe seizoen. Want we willen uiteindelijk de beste speelsters op de grote toernooien zien, en niet dat ze geblesseerd raken."

Vivianne Miedema kon na een zware revalidatieperiode de groepstraining van Arsenal afgelopen week hervatten. Foto: Getty Images

Meerdere topspeelsters afwezig op WK

Bij het WK van afgelopen zomer ontbraken een hoop topspeelsters vanwege blessures. Wiegman moest het stellen zonder vaste basisklanten Beth Mead, Leah Williamson en Fran Kirby. Oranje moest topspits Vivianne Miedema missen. Zij scheurde in december haar kruisband af, waarop Wiegman de noodklok luidde over de volle agenda.

Miedema sprak daarvoor al schande van het drukke schema. "Het schema waarin we trainen, spelen en verplichtingen van de club hebben, is moordend", schreef ze in een column. De Oranjetopscorer kon na een zware revalidatieperiode afgelopen week de groepstraining hervatten bij Arsenal.