Brugts kan competitiedebuut maken voor Barça: staking voor meer salaris voorbij

Esmee Brugts kan zaterdag eindelijk haar competitiedebuut maken voor FC Barcelona. De staking van de voetbalsters in Spanje is voorbij nu ze met La Liga akkoord zijn over een salarisverhoging.

In de aanloop naar dit seizoen kwam de bond met een minimumloon van 20.000 euro. Daar gingen de speelsters niet mee akkoord. De partijen hebben nu overeenstemming bereikt over een startsalaris van 21.000 euro, dat kan oplopen tot 23.000 euro. Bovendien wordt het minimumloon ieder jaar verhoogd.

Spelersvakbond AFE eiste een startsalaris van 25.000 euro voor dit seizoen en 30.000 euro voor volgend seizoen. Toch heeft de vakbond nu dus overeenstemming bereikt met La Liga.

De bond gaf onlangs aan niet te willen meewerken aan de wens van de voetbalsters. La Liga deed een aantal tegenvoorstellen, maar die accepteerde de spelersvakbond niet.

Het akkoord betekent dat de staking van alle voetbalsters op het hoogste Spaanse niveau voorbij is. Door de staking ging er een streep door de eerste twee speelrondes in Liga F.