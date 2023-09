Spaanse stervoetbalster Putellas in krachtige speech: 'Onze strijd stopt niet'

De Spaanse stervoetbalster Alexia Putellas heeft in een speech benadrukt dat zij en haar ploeggenoten zich blijven inzetten voor gelijkheid van vrouwen en mannen in het voetbal. De middenvelder van FC Barcelona vindt dat de strijd pas net is begonnen.

"Er is nog een lange weg te gaan. We hebben eenheid, moed en leiderschap nodig vanuit alle instanties. We zullen niet stoppen", zei tweevoudig Gouden Bal-winnares Putellas woensdagavond nadat ze een Catalaanse onderscheiding had gekregen.

"Degenen die zich voor ons hebben ingezet verdienen het, net als wijzelf, voor de inspanningen die we elke dag doen. En alle meisjes en jongens die ervan dromen om net als wij te zijn, verdienen het ook. We laten jullie niet in de steek."

Het Spaanse (vrouwen)voetbal ligt sinds vorige maand onder een vergrootglas wegens het wangedrag van de inmiddels opgestapte bondsvoorzitter Luis Rubiales. Hij zorgde na de gewonnen WK-finale tegen Engeland voor verbijstering door speelster Jennifer Hermoso op de mond te kussen.

Vlak daarvoor had hij al een obsceen gebaar gemaakt op de tribune. Vijf dagen na de finale maakte een groot deel van de Spaanse speelsters bekend niet meer voor hun land te willen spelen zolang Rubiales voorzitter was.

0:41 Afspelen knop Spaanse bondsvoorzitter kust Hermoso op mond na winnen WK-finale

'We willen verandering'

Vooralsnog is onduidelijk of ze zich weer beschikbaar stellen nu Rubiales is vertrokken. Vrijdag wordt de selectie bekendgemaakt voor de eerstvolgende wedstrijden. Spanje speelt later deze maand in de Nations League tegen Zweden en Zwitserland.

Rubiales, die met tegenzin zijn ontslag indiende bij de Spaanse bond, moet zich vrijdag al verantwoorden voor de onderzoeksrechter. Hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en dwang.

"We willen verandering, zodat geen enkele vrouw - binnen of buiten het voetbal - hoeft te leven in situaties van minachting, gebrek aan respect of misbruik", besloot Putellas haar speech, die tot een staande ovatie leidde.