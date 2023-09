Trainer Guardiola terug bij Manchester City na spoedoperatie aan rug

Trainer Josep Guardiola heeft zich woensdag weer gemeld op het trainingsveld van Manchester City. De 52-jarige Spanjaard is hersteld van een rugoperatie die hij eind augustus onderging in een ziekenhuis in Barcelona.

Guardiola miste door de ingreep de gewonnen competitieduels met Sheffield United (1-2) en Fulham (5-1). Assistent Juanma Lillo zat op de bank tijdens de afwezigheid van de hoofdcoach.

Afgelopen weekend stond er geen wedstrijd voor Manchester City op het programma vanwege de interlandperiode. De topclub hervat het Premier League-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen West Ham United.

City is momenteel koploper in de Engelse competitie met twaalf punten uit vier wedstrijden. West Ham staat vierde met tien punten. City begint volgende week dinsdag aan de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen het Servische Rode Ster.

Guardiola gidste City afgelopen seizoen naar de landstitel, de FA Cup-winst en de Champions League-eindzege. De coach werkt al sinds 2016 in het Etihad Stadium. Hij was eerder trainer van FC Barcelona (2008-2012) en Bayern München (2013-2016).

Programma Manchester City in september: 16 september: West Ham United (Premier League)

19 september: Rode Ster (Champions League)

23 september: Nottingham Forest (Premier League)

27 september: Newcastle United (League Cup)

30 september: Wolverhampton Wanderers (Premier League)