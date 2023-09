Clubs en ESPN sluiten deal van 750 miljoen euro over uitzendrechten Eredivisie

Delen via E-mail

Eredivisie CV en sportzender ESPN hebben volgens De Telegraaf en VI een akkoord bereikt om het medio 2025 aflopende televisiecontract te verlengen tot de zomer van 2030. De deal zou de clubs in de Eredivisie zo'n 750 miljoen euro opleveren.

ESPN zou in die vijfjarige periode een bedrag van 135 miljoen euro per seizoen garanderen aan de clubs. Na de definitieve ondertekening later dit jaar zou volgens De Telegraaf een tekenbonus van 70 miljoen euro volgen.