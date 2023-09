NAC over ontslag Hyballa: 'Op de werkvloer voelde men zich regelmatig onveilig'

Trainer Peter Hyballa zorgde volgens technisch directeur Peter Maas regelmatig voor een onveilige werksfeer bij NAC Breda. De Keuken Kampioen Divisie-club besloot de Duitser woensdag te ontslaan

"Als clubleiding vonden we dat het niet goed ging op het gebied van samenwerking en verbinding. Van de werkvloer kregen wij daar al tijden heel veel signalen over", zegt Maas tegen BN DeStem.

NAC staat na vijf duels op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar de directeur benadrukt dat de matige seizoensstart niet de reden is voor het ontslag van Hyballa.

"We hebben er veel tijd en moeite ingestoken om alles in goede banen te leiden. Helaas heeft dat niet tot een goed resultaat geleid. Vandaar dat we tot deze maatregel moeten overgaan."

Peter Maas: 'De afspraken die ik had gemaakt met Hyballa omtrent samenwerking werden niet goed ingevuld of nagekomen.' Foto: Pro Shots

Lokhoff opnieuw interim-coach NAC

Hyballa werd in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar. Hyballa eindige afgelopen seizoen met NAC nog knap als zesde, maar in de tweede seizoenshelft kwamen er ook al negatieve verhalen over de coach.

"Het is wel zo dat vanuit de mensen op de werkvloer de situatie regelmatig als onveilig werd gevoeld. Daarover zijn we vaak in gesprek geweest om het ten goede te doen kantelen."

De taken van Hyballa worden voorlopig overgenomen door assistent Ton Lokhoff. Hij was afgelopen winter ook al interim-coach van NAC. Vrijdag volgt voor de Bredase club een uitduel met VVV-Venlo.