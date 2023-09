Tottenham-spits Richarlison doet boekje open: 'Ik heb psychologische hulp nodig'

Richarlison heeft in een uitgebreid interview een boekje opengedaan over zijn mentale gezondheid. De Braziliaanse spits erkent dat hij psychologische hulp nodig heeft.

"Buiten het veld hebben veel dingen me in de weg gestaan. Zelfs als ik dingen goed wilde doen, ging het verkeerd", vervolgde de aanvaller van Tottenham Hotspur. "Ik ga me nu weer op mijn club concentreren. De storm is gaan liggen."