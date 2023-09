Andorrees Ildefons Lima (43) beëindigt na 26 jaar langste interlandcarrière ooit

Ildefons Lima is 26 jaar na zijn debuut voor het laatst in actie gekomen voor Andorra. De verdediger beëindigde daarmee de langste interlandloopbaan ooit.

Lima speelde dinsdag tegen Zwitserland zijn laatste interland voor Andorra, dat met 3-0 verloor. Hij droeg nog één keer de aanvoerdersband en werd in de 23e minuut gewisseld, waarop hij een staande ovatie van het publiek kreeg.

Voor de 43-jarige Lima kwam zo na 137 wedstrijden een einde aan zijn interlandcarrière. De centrale verdediger kwam elf keer tot scoren en won slechts zes keer.

Op 22 juni 1997 maakte Lima op zeventienjarige leeftijd zijn interlanddebuut in het oefenduel met Estland (4-1-nederlaag). Dat was pas de tweede interland van Andorra, dat in 1996 toetrad tot de UEFA.

Lima speelde meerdere wedstrijden tegen Nederland, waarvan die in 2005 de bekendste is. Toen werd Ruud van Nistelrooij geprovoceerd door Antoni Lima, de broer van Ildefons. De Oranjespits miste een penalty, waarna Antoni Lima voor zijn neus ging staan. Later in dat duel scoorde Van Nistelrooij en juichte hij voor het gezicht van Lima.

Ildefons Lima kreeg een staande ovatie tijdens het duel met Zwitserland. Foto: ANP

Lima trad in voetsporen Litmanen

In 2021 werd Lima al in het Guinness World Records-boek opgenomen vanwege de langste interlandcarrière ooit. Hij is na de Finse oud-Ajacied Jari Litmanen (1989-2010) en de Welshman Billy Meredith (1895-1920) de derde Europeaan die in vier verschillende decennia voor zijn land uitkwam.

Ook werd Lima dit jaar de oudste speler ooit in een EK-kwalificatieduel. Dat record pakte de veertiger af van Zlatan Ibrahimovic.