El Ghazi traint mee met Jong Ajax, Idrissi duikt op bij talenten Feyenoord

Anwar El Ghazi traint mee met Jong Ajax. De aanvaller vertrok in de zomer bij PSV, maar heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden. De eveneens transfervrije Oussama Idrissi houdt zijn conditie op peil bij Feyenoord onder 21.

El Ghazi meldde zich woensdagochtend op de training van Jong Ajax. De 28-jarige buitenspeler mag bij de Amsterdamse club, waar hij zijn loopbaan begon, zijn conditie op peil houden.

Begin deze maand liet El Ghazi zijn contract bij PSV ontbinden. Onder trainer Peter Bosz zou hij aan weinig speeltijd toekomen en daarom boden de Eindhovenaren hem de mogelijkheid om als transfervrije speler een nieuwe club te vinden.

Daar is El Ghazi nog niet in geslaagd. Ajax heeft hem daarom aangeboden om met Jong Ajax mee te trainen. De Amsterdammers geven oud-spelers vaker deze behandeling. Onder anderen Christian Eriksen en Lasse Schöne trainden in een clubloze periode met Jong Ajax.

Ajax heeft geen intenties om El Ghazi een contract aan te bieden. Het is niet bekend welke volgende bestemming de tweevoudig Oranje-international op het oog heeft. El Ghazi speelde eerder ook bij Lille, Aston Villa en Everton.

Oussama Idrissi speelde vorig jaar op huurbasis bij Feyenoord. Foto: ANP

Idrissi traint weer bij Feyenoord

Idrissi houdt zijn conditie op peil bij Feyenoord onder 21. De aanvaller is transfervrij nadat Sevilla zijn contract had ontbonden. De Spaanse club verhuurde hem afgelopen seizoen aan Feyenoord, dat landskampioen werd.

De 27-jarige Idrissi was jarenlang actief in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar vorig seizoen maakte hij pas zijn debuut in de hoofdmacht. De buitenspeler maakte zeven doelpunten en gaf acht assists in 38 duels voor de Rotterdammers.

Idrissi kwam via FC Groningen en AZ in 2020 bij Sevilla terecht, maar de aanvaller kon nooit overtuigen bij de Andalusiërs. De La Liga-club verhuurde hem vervolgens aan Ajax, Cádiz en Feyenoord.