Clubloze El Ghazi traint mee met Jong Ajax na vertrek bij PSV

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Anwar El Ghazi traint mee met Jong Ajax. De aanvaller is in de zomer bij PSV vertrokken, maar heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden.

Daar is El Ghazi nog niet in geslaagd. Ajax heeft hem daarom aangeboden om met Jong Ajax mee te trainen. De Amsterdammers geven oud-spelers vaker deze behandeling. Onder anderen Christian Eriksen en Lasse Schöne trainden in een clubloze periode met Jong Ajax.