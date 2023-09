Franse bondscoach Deschamps steunt Pogba na positieve dopingtest

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft dinsdag publiekelijk steun betuigd aan Paul Pogba, die voorlopig is geschorst na overtreding van de dopingregels. Ook international Kingsley Coman stak de Juventus-middenvelder een hart onder de riem.

Pogba testte eind augustus positief op testosteron na een duel in de Italiaanse competitie. Na afloop van de oefeninterland tussen Duitsland en Frankrijk zei Deschamps dat hij verrast was door het nieuws.

"Ik kan niet zeggen waarom er een stof in zijn lichaam is aangetroffen, maar ik steun hem. Paul heeft de kracht en het karakter om door deze moeilijke momenten heen te komen", zei Deschamps na de 2-1-nederlaag van zijn ploeg.

Ook Coman sprak zijn steun uit. "We kennen Paul allemaal. Als zoiets gebeurt, kunnen we geen moment geloven dat het opzettelijk was. Hij is een goede vriend en maakt deel uit van de familie. We steunen Paul allemaal."