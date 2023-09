NAC neemt verrassend afscheid van coach Hyballa: 'Situatie is niet te repareren'

NAC Breda heeft woensdag trainer Peter Hyballa ontslagen. De Duitse coach leidde de Brabanders vorig seizoen naar de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie, maar moet deze voetbaljaargang al na vijf duels het veld ruimen.

"Peter heeft goed gepresteerd vorig seizoen", zegt technisch directeur Peter Maas. "Na zijn aanstelling in de winter gingen we van positie twaalf naar positie zes. In de zomer hebben we selectie en staf verder versterkt om door te kunnen groeien."

"Het doorbouwen lukte helaas onvoldoende, juist doordat de samenwerking vanuit de trainer naar zijn werkomgeving onvoldoende werd", vervolgt Maas. "We geloven als directie niet dat die situatie nog te repareren is."

NAC staat na vijf wedstrijden op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De taken van Hyballa, die nog geen jaar actief was in Breda, worden voorlopig overgenomen door Ton Lokhoff. Hyballa heeft woensdagochtend voorafgaand aan de training te horen gekregen dat hij op zoek moet naar een andere werkgever.

Hyballa was sinds januari trainer van NAC

NAC verraste in januari door Hyballa als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar terug naar Nederland te halen. Hyballa was in 2020 ook al werkzaam bij 'De Parel van het Zuiden', maar dat duurde nog geen half jaar.

In de laatste jaren werd Hyballa bij verschillende clubs razendsnel aan de kant gezet. Hij hield het niet alleen bij NAC, maar ook bij Wisla Kraków, Esbjerg fB, Türkgücü München en AS Trencín slechts een paar maanden vol.