Southgate verdedigt bekritiseerde Maguire: 'Heb dit nog nooit meegemaakt'

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft het opgenomen voor Harry Maguire. De bekritiseerde verdediger is al maanden de kop van jut in Engeland en maakte dinsdagavond een eigen doelpunt in het oefenduel met Schotland (1-3-winst).

Tegen Schotland kwam Maguire bij rust het veld in. In de 67e minuut probeerde hij de bal weg te werken, maar tikte hij die onhandig in zijn eigen doel. Maguire werd uitgelachen en bespot door de Schotse fans.

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat er op zo'n manier met een speler wordt omgegaan", zei Southgate na afloop van het gewonnen oefenduel. "Van de Schotse fans kan ik het nog begrijpen. Maar de reactie is een gevolg van het feit dat hij al een heel lange periode op een belachelijke manier wordt behandeld."

Ook in Engelse tabloids is de dertigjarige Maguire al lange tijd de gebeten hond. Volgens Southgate ontstaat er een situatie waarin de verdediger het nooit goed kan doen. "Het is een grote grap. Dan heb ik het niet alleen over Engelse fans, maar ook over commentatoren en analisten."

"Er wordt een beeld van hem geschetst dat totaal uit zijn verband getrokken is. Hij is ontzettend belangrijk voor ons, een van de succesvolste Engelse spelers van de laatste decennia", zei Southgate. "Met zijn ervaring neemt hij het hele team op sleeptouw."

Na het teleurstellende puntenverlies in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne (1-1) sloot Engeland de interlandperiode wel af met een overwinning. "We hebben vanavond gewonnen en daar heeft hij een belangrijk aandeel in gehad", sloot Southgate positief af.