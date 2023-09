Tagliafico scoort voor Argentinië, Brazilië wint nipt in WK-kwalificatie

Mede dankzij een doelpunt van Nicolás Tagliafico heeft Argentinië dinsdag met 0-3 gewonnen van Bolivia. Brazilië bleef in de WK-kwalificatie eveneens foutloos dankzij een moeizame 1-0-zege op Peru.

Enzo Fernández zette Argentinië na een half uur spelen op voorsprong. Bolivia moest kort daarna door een rode kaart (twee keer geel) voor Roberto Fernández verder met tien man. Oud-Ajacied Tagliafico kopte Argentinië in de 42e minuut, op aangeven van Ángel Di María, op 2-0. Na rust scoorde Nicolás González nog.

Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni won vrijdag nog met 1-0 van Ecuador dankzij een doelpunt van Lionel Messi. De spelmaker deed tegen Bolivia niet mee wegens hamstringklachten.

Brazilië won vrijdag met 5-1 van Bolivia, maar een paar dagen later tegen Peru ging het een stuk moeizamer. In de laatste minuut van de officiële speeltijd zorgde Paris Saint-Germain-verdediger Marquinhos met het hoofd voor de enige treffer. Alleen Argentinië, en Brazilië zijn nog zonder puntenverlies in de Zuid-Amerikaanse groep.

Door een knappe kopbal van Marquinhos won Brazilië met 1-0 van Peru. Foto: AP

Brazilië moet lang wachten op geldig doelpunt

Interim-bondscoach Fernando Diniz zag zijn team in Lima weliswaar domineren, maar een voorsprong leverde dat overwicht lange tijd niet op. Doelpunten van Raphinha en Richarlison werden afgekeurd wegens buitenspel. Marquinhos kopte uiteindelijk vlak voor tijd raak uit een voorzet van Neymar, zijn voormalige ploeggenoot bij PSG.

Uruguay verloor met 2-1 bij Ecuador. De ploeg van bondscoach Marcelo Bielsa, die de routiniers Edinson Cavani en Luis Suárez niet had opgeroepen, was in de 38e minuut op voorsprong gekomen door een doelpunt van Agustín Canobbio. Maar twee doelpunten van Félix Torres, één kort voor rust en één erna, bezorgden Ecuador de winst.