Duitsland keert tij onder Völler en rekent in oefenwedstrijd af met Frankrijk

Duitsland heeft eindelijk weer eens gewonnen. De ploeg van interim-bondscoach rekende dinsdag in een oefenduel af met Frankrijk: 2-1. Engeland was in een vriendschappelijke interland Schotland de baas.

Het Duitse elftal heeft een lastige periode achter de rug. Sinds de zege op Peru in maart werd er vijf duels op rij niet meer gewonnen. De 4-1-nederlaag tegen Japan van afgelopen zaterdag bleek de druppel: bondscoach Hansi Flick werd ontslagen.

Directeur Rudi Völler van de Duitse bond nam het roer tijdelijk over. En met succes. Waar gevreesd werd voor een afstraffing, wonnen onze oosterburen met 2-1 van vicewereldkampioen Frankrijk.

Thomas Müller zette de Duitsers vroeg in de wedstrijd op voorsprong, waarna Leroy Sané in de slotfase de voorsprong verdubbelde. Een benutte strafschop van Antoine Griezmann bracht nog even wat spanning terug, maar de Duitsers trokken de zege over de streep.

Ook Engeland en Schotland speelden een oefenduel. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won met 1-3 op Hampden Park in Glasgow.