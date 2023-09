Marokko wint oefenduel op emotionele avond in Frankrijk

Marokko heeft dinsdag op een beladen avond in Frankrijk gewonnen van Burkina Faso. Azzedine Ounahi zorgde voor de enige treffer in het oefenduel dat in het teken stond van de aardbeving in Marokko.

Voor aanvang van de wedstrijd werd in het Stade Bollaert-Delelis in Lens een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het Noord-Afrikaanse land kwam na ruim een half uur op voorsprong toen Ounahi van dichtbij binnentikte. Na de treffer kwam de ploeg op het veld bij elkaar om te bidden.

In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord. PSV'er Ismael Saibari maakte met een invalbeurt in de 67e minuut zijn debuut voor de nationale ploeg.

Zaterdagavond zou de Marokkaanse ploeg in actie komen tegen Liberia in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup. Die wedstrijd zou in de kustplaats Agadir worden gespeeld, maar werd vanwege de aardbeving afgelast. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

Meerdere Marokkaanse spelers besloten die dag bloed te doneren, onder wie Saibari, ex-Ajacied Noussair Mazraoui en sterspeler Achraf Hakimi.