Italië herstelt zich van misstap in EK-kwalificatie, ook België en Spanje winnen

Italië heeft dinsdag de weg omhoog weer gevonden met een 2-1-zege op Oekraïne in de EK-kwalificatiereeks. Ook België en Spanje deden uitstekende zaken.

Italië won in San Siro met 2-1 van Oekraïne. Davide Frattesi was met twee goals de held van de Zuid-Europeanen, terwijl Andriy Yarmolenko de Oekraïense treffer voor zijn rekening nam. In de slotfase was het flink billenknijpen voor de Italianen, maar werd er niet meer gescoord.

Daarmee herstelde de ploeg van Luciano Spalletti zich van de mispeer van afgelopen zaterdag. De Italianen speelden toen met 1-1 gelijk in de uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië, dat dinsdag met 0-2 won van Malta.

Engeland gaat aan kop in groep C. De ploeg van Gareth Southgate kwam woensdag niet in actie in de EK-kwalificatiereeks, maar won een oefenwedstrijd tegen Schotland met 1-3.

Spanje wint ruim, Haaland scoort

In groep A waren er overwinningen voor Spanje en Noorwegen. De Spanjaarden rekenden met 6-0 af met Cyprus. Tot de zeventigste minuut leek het door doelpunten van Gavi en Mikel Merino een mager avondje voor Spanje te worden. De score werd daarna opgevoerd door Joselu, Ferran Torres (tweemaal) en Álex Baena.

Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Georgië. Manchester City-fenomeen Erling Haaland nam de eerste treffer voor zijn rekening. De groep wordt nog altijd aangevoerd door Schotland, dat met vijf overwinningen op rij is begonnen aan de kwalificatiereeks.

België en Oostenrijk gedeeld aan kop

De Belgen behouden de leiding in groep F. De 'Rode Duivels' waren dinsdag een maatje te groot voor Estland: 5-0. De doelpunten kwamen op naam van Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Romelu Lukaku (tweemaal) en Charles De Ketelaere. Oud-Ajacied Vertonghen luisterde met zijn treffer zijn 150e interland op.

België deelt de koppositie met Oostenrijk, dat in deze kwalificatiereeks goed presteert. Het Alpenland was dinsdag met 1-3 te sterk voor Zweden. De Scandinaviërs hebben nu zeven punten achterstand op zowel België als Oostenrijk. De nummers één en twee plaatsen zich direct voor het EK.