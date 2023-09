Jong Oranje nog foutloos in EK-kwalificatie na stroeve zege op Noord-Macedonië

Jong Oranje heeft dinsdag in Skopje moeizaam gewonnen van Noord-Macedonië in de EK-kwalificatie. Kenneth Taylor en Noah Ohio zorgden in de laatste twintig minuten voor de beslissing.

Jong Oranje begon de EK-kwalificatie afgelopen vrijdag nog goed met een ruime overwinning (3-0) op Jong Moldavië. De tweede wedstrijd onder bondscoach Michael Reiziger, die Erwin van de Looi na het EK van afgelopen zomer opvolgde, verliep een stuk moeizamer.

Invaller Ohio brak halverwege de tweede helft de wedstrijd open. Na goed voorbereidend werk van Taylor opende Ohio van dichtbij de score. Taylor verdubbelde een paar minuten later de score uit een strafschop.

Nederland is met zes punten uit twee wedstrijden koploper in groep C. De poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK onder 21, dat in 2025 in Slowakije wordt gehouden. De nummer twee gaat door naar de play-offs.

Volgende maand speelt het elftal van Reiziger uitwedstrijden tegen Georgië en Gibraltar.