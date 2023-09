Jonker wijzigt Oranjeselectie: Auée debuteert en Kalma keert terug

Bondscoach Andries Jonker heeft dinsdag zijn 23-koppige selectie voor de Nations League-duels met Engeland en België bekendgemaakt. Twente-speelster Marit Auée maakt haar debuut bij Oranje. Ook Fenna Kalma, die vlak voor het WK afviel, keert terug in de selectie.

Ten opzichte van de WK-selectie voert Jonker drie wijzigingen door. Bij de 23-koppige selectie ontbreken Aniek Nouwen, Merel van Dongen en Stefanie van der Gragt. Laatstgenoemde zette na het eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland een punt achter haar interlandloopbaan. 43-voudig international Nouwen wordt gepasseerd.

Van Dongen is wegens persoonlijke omstandigheden niet opgeroepen, meldt de KNVB. Marisa Olislagers (FC Twente) en Eredivisie-topscorer van vorig seizoen Kalma (VfL Wolfsburg) keren terug bij de Oranjevrouwen. De 21-jarige FC Twente-verdediger Auée is de enige debutant in de selectie van Jonker.

De Nations League-wedstrijden tegen België en Engeland zijn belangrijk in aanloop naar kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs. "Mijn spelersgroep heeft uitdrukkelijk het doel uitgesproken om zich te kwalificeren voor de Spelen. Daarvoor moeten we ten minste de finale van de Nations League halen, dus zullen we tegen België goed moeten beginnen", zegt Jonker.

De uitwedstrijd tegen België staat vrijdag 22 september om 20.30 uur op het programma. Vier dagen later, op dinsdag 26 september, is het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman de tegenstander. Deze wedstrijd vindt plaats in een uitverkocht Galgenwaard en start om 20.00 uur.

Rondom het duel met verliezend WK-finalist Engeland neemt Oranje afscheid van zes oud-internationals: Stefanie van der Gragt (107 interlands), Sari van Veenendaal (91 interlands), Kika van Es (77 interlands), Marije Brummel (29 interlands), Kelly Zeeman (24 interlands) en Ellen Jansen (16 interlands).