Feyenoord mist na Giménez ook spits Ueda bij Champions League-rentree

Feyenoord kan tijdens de eerste Champions League-wedstrijd volgende week niet beschikken over spits Ayase Ueda. De Japanner staat wekenlang aan de kant met een spierblessure. Trainer Arne Slot kan ook niet over Santiago Giménez beschikken.

Zaterdag viel Ueda uit in de gewonnen oefeninterland van Japan tegen Duitsland (1-4). De spits maakte in de eerste helft tegen Duitsland de 1-2, maar moest na een uur spelen afhaken met een voetblessure. Een dag later verliet hij het trainingskamp van de nationale ploeg.

Ueda blijkt te kampen met een spierblessure en werkt de komende weken bij Feyenoord aan zijn herstel. De Rotterdammers staat een programma te wachten met wedstrijden tegen sc Heerenveen (Eredivisie), Celtic (Champions League), Go Ahead Eagles en Ajax (Eredivisie).

Slot kan tijdens de rentree van Feyenoord in de Champions League op dinsdag 19 september ook al niet beschikken over Giménez. De Mexicaan is geschorst na zijn rode kaart in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma vorig seizoen. Giménez moet ook de tweede groepswedstrijd tegen Atlético Madrid missen.

De blessure van Ueda is opnieuw een tegenvaller voor Slot, nadat ook verdediger Lutsharel Geertruida geblesseerd terugkwam van de interlandperiode. Geetruida speelde donderdag nog mee met Oranje tegen Griekenland, maar ontbrak in de wedstrijdselectie tegen Ierland. Het is nog onbekend hoe lang de verdediger langs de kant staat.