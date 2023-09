Griekse voetbalbond blundert: vier afwezige spelers bleken toch niet geschorst

De Griekse voetbalbond heeft een enorme blunder begaan in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd zondag tegen Gibraltar. De bond dacht ten onrechte dat vier spelers geschorst waren, waardoor zij niet mee speelden.

Kostas Tsimikas, Petros Mantalos, Dimitrios Kourbelis en Manolis Siopis behoorden niet tot de wedstrijdselectie. Donderdag hadden zij in de kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal hun tweede gele kaart gekregen. Volgens de UEFA-regels is een speler pas na drie gele kaarten geschorst, maar de Griekse bond dacht dat dat na twee duels al was.

De afwezigheid van Tsimikas (Liverpool), Mantalos (AEK), Kourbelis (Trabzonspor) en Siopis (Cardiff City) had geen grote gevolgen. Zonder het viertal won Griekenland in Athene met 5-0 van Gibraltar.

"Het was absoluut een vergissing, maar deze fout zal praktisch geen gevolgen hebben", schrijft de Griekse bond dinsdag in een verklaring .

Tsimikas, Mantalos, Kourbelis en Siopis staan op scherp als de Grieken op 13 oktober in Dublin beginnen aan de uitwedstrijd tegen Ierland. Drie dagen later is Griekenland in Athene tegenstander van Oranje. In november staan de laatste twee groepswedstrijden op het programma.