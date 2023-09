RB Leipzig wil langer door met Xavi Simons: 'Hij is de speler die wij zochten'

Delen via E-mail

RB Leipzig-trainer Marco Rose hoopt dat Xavi Simons nog lang bij de Bundesliga-club speelt. De Duitsers huren de aanvaller één seizoen van Paris Saint-Germain, maar Rose aast op een langer verblijf van de Oranje-international.

"Natuurlijk hopen wij dat hij langer blijft", zegt Rose tegen Kicker. "Als hij zich hier prettig voelt en vindt dat hij bij de juiste club zit, gaan we daarover praten. Misschien volgt hij het voorbeeld van Dani Olmo, die is uitgegroeid tot een belangrijke leider voor ons."

Simons maakte afgelopen seizoen al op huurbasis indruk bij PSV. De vijfvoudig international maakte 22 doelpunten en verzorgde 12 assists in 48 duels voor de Eindhovenaren. PSG besloot de aanvaller afgelopen zomer terug te kopen en meteen te verhuren aan Leipzig.

De twintigjarige Simons is ook uitgegroeid tot een waardevolle kracht bij het Nederlands elftal. De buitenspeler had in de afgelopen EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland een basisplaats.