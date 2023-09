Glunderende Hancko komt met razendsnelle goal in rijtje met Benteke en Podolski

Dávid Hancko is verheugd over zijn razendsnelle doelpunt maandag bij de 3-0-zege van Slowakije op Liechtenstein in de EK-kwalificatiereeks. De verdediger van Feyenoord schaarde zich met zijn openingstreffer in een fraai rijtje.

Hancko opende na acht seconden de score op aangeven van voormalig Feyenoorder Róbert Bozeník. De spits kopte de lange bal van achteruit voor de voeten van Hancko, die op zijn beurt de bal over de doelman wipte.

"We hadden ons geen betere start kunnen wensen. We hadden deze aftrap vaak getraind", zei Hancko na afloop tegen Sport Pravda. "Bozeník verlengde de bal uitstekend. We hebben het publiek blij gemaakt met de drie punten. We moesten deze wedstrijd winnen."

Na de snelle treffer van Hancko stond Slowakije binnen zeven minuten al op 3-0 dankzij goals van Ondrej Duda en Róbert Mak. Liechtenstein, de nummer tweehonderd van de wereldranglijst, hield daarna het doel schoon. Door de zege zette Slowakije een goede stap naar kwalificatie voor het EK van volgend jaar.

Hancko schaart zich in illuster rijtje

De treffer van Hancko was niet het snelste interlanddoelpunt ooit. De Duitser Lukas Podolski tekende in 2013 tegen Ecuador (4-2-winst) al na zes seconden voor de openingstreffer. Ook Christian Benteke (België), Davide Gualtieri (San Marino) en Paul Onuachu (Nigeria) scoorden in het verleden na acht seconden.

Het doelpunt van Hancko is wel sneller dan de goal van Hakan Sükür op het WK van 2002. De Turkse spits trof in de gewonnen troostfinale tegen Zuid-Korea (3-2) al na elf seconden het net. Het doelpunt van Sükür is nog altijd de snelste WK-goal ooit.