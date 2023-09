Feyenoorder Hancko scoort na acht tellen voor Slowakije, recordzege Portugal

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko heeft maandagavond een uitzonderlijk snel doelpunt gemaakt in het EK-kwalificatieduel van Slowakije met Liechtenstein. Portugal was in eigen huis veel te sterk voor Luxemburg: 9-0.

Direct na de aftrap koos Slowakije voor een lange bal, die goed werd verlengd door oud-Feyenoorder Róbert Bozeník. De spits kopte de bal voor de voeten van Hancko, die op zijn beurt de 1-0 over de doelman wipte.

Zo kon Hancko al na acht seconden juichen. Het is zijn derde interlanddoelpunt en zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de eerste vijf wedstrijden van deze voetbaljaargang was hij in het shirt van Feyenoord nog niet trefzeker.

Na de snelle treffer van Hancko stond Slowakije na zes minuten al op 3-0-voorsprong. Ondrej Duda en Robert Mak waren kort na het openingsdoelpunt van de Feyenoorder trefzeker. De nummer tweehonderd van de wereldranglijst kreeg na de oorwassing in de eerste helft geen doelpunten meer om de oren in het tweede bedrijf.

Portugal walst over Luxemburg heen

Ook Portugal heeft maandag goede zaken gedaan met het oog op het EK van 2024 in Duitsland. De voormalig Europees kampioen was met liefst 9-0 te sterk voor Luxemburg, een recordzege voor de Zuid-Europeanen.

In Faro zocht Portugal, zonder Cristiano Ronaldo, vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat leverde na twaalf minuten de openingstreffer van Goncalo Inacio op. Op aangeven van Bruno Fernandes kopte de verdediger zijn eerste doelpunt in dienst van Portugal binnen.

Nog geen tien minuten later verdubbelde Goncalo Ramos de marge. Na knullig uitverdedigen van Luxemburg kreeg de PSG-aanvaller alle ruimte voor een schot. In de slotfase van de eerste helft maakte zowel Ramos als Inacio zijn tweede doelpunt van de avond: 4-0.

Ook in de tweede helft kende de ploeg van bondscoach Roberto Martínez geen genade met het zwakke Luxemburg. Een kwartier na de onderbreking schoot Diego Jota de bal hoog in het dak van het doel, waarna invaller Ricardo Horta in de 68e minuut de voorsprong verder uitbreidde. Dankzij goals van Jota, Fernandes en João Félix werd de score in de slotfase opgevoerd tot 9-0.

Met de monsterzege verbeterde Portugal het record uit 2003, toen het land in een vriendschappelijke interland met 8-0 te sterk was voor Koeweit. In 1994 en 1999 wonnen de Zuid-Europeanen met dezelfde cijfers van Liechtenstein.