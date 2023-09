Feyenoorder Hancko scoort al na acht seconden in kwalificatieduel Slowakije

Dávid Hancko heeft maandagavond een uitzonderlijk snel doelpunt gemaakt in het EK-kwalificatieduel van Slowakije met Liechtenstein. De verdediger van Feyenoord was acht seconden na de aftrap al goed voor het openingsdoelpunt.

Direct na de aftrap koos Slowakije voor een lange bal, die goed werd verlengd door oud-Feyenoorder Róbert Bozeník. De spits kopte de bal voor de voeten van Hancko, die op zijn beurt de bal over de doelman heen het doel in wipte.

Zo kon Hancko al na acht seconden juichen. Het is zijn derde interlanddoelpunt en zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de eerste vijf wedstrijden van deze voetbaljaargang was hij in het shirt van Feyenoord nog niet trefzeker.