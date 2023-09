Football Leaks-oprichter krijgt voorwaardelijke celstraf voor afpersing en hacken

Delen via E-mail

De Football Leakes-oprichter Rui Pinto is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar voor illegaal hacken en poging tot afpersing. De rechtszaak tegen de Portugees begon drie jaar geleden.

De website Football Leaks zette de Europese voetbalwereld in 2015 op zijn kop. Op het platform, dat later ook samenwerkte met meerdere Europese media, werden op grote schaal interne documenten uit de Europese voetbalwereld gelekt.

Er waren in totaal 89 aanklachten voor hackovertredingen tegen de 34-jarige Pinto. Vanaf 2015 lekte hij gedurende drie jaar tijd liefst 18,6 miljoen documenten.

Ook FC Twente kwam door Football Leaks in de problemen. De tukkers kwamen in het nieuws door documenten waaruit bleek dat investeringsmaatschappij Doyen Sports invloed had op het transferbeleid van de Enschedese club.