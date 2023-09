Nieuw dieptepunt voor Pogba door positieve dopingtest bij wedstrijd Juventus

Paul Pogba heeft aan het begin van het seizoen een positieve dopingtest afgelegd, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Bij de middenvelder werden verhoogde testosteronwaardes ontdekt. Pogba moet nu een tweede test ondergaan.

De dopingtest was afgenomen op 20 augustus, kort na de eerste wedstrijd van het Serie A-seizoen. Opvallend genoeg kwam de dertigjarige Fransman in dat duel van Juventus met Udinese (0-3-zege) niet eens in actie.

Hoewel Pogba op de bank bleef, werd hij willekeurig gekozen voor de dopingcontrole. Testosteron kan door sporters worden gebruikt om de opbouw van de spieren te bevorderen. Middelen die het testosteron verhogen, staan op de antidopinglijst van wereldantidopingagentschap WADA.

De positieve test is een nieuw hoofdstuk in de weinig succesvolle tweede periode van Pogba bij Juventus. De wereldkampioen van 2018 kwam in de zomer vorig jaar transfervrij over van Manchester United, maar komt door blessures nauwelijks in actie bij 'De Oude Dame'.

Paul Pogba in 2018 met de WK-beker. Foto: Getty Images

Onana een van de laatste grote dopingzaken

In zijn eerste periode tussen 2012 en 2016 blonk Pogba juist uit bij Juventus, dat hem in 2016 voor 105 miljoen euro aan Manchester United verkocht. Die club had hem vier jaar daarvoor nog gratis laten vertrekken.

Een van de laatste grote dopingzaken in de voetbalwereld was die van André Onana. De toenmalige Ajax-keeper werd voor een jaar geschorst vanwege het gebruik van furosemide, een plaspil. Die straf werd later door het internationaal sporttribunaal CAS verkort tot negen maanden.

Juventus en Pogba hebben nog niet gereageerd op de uitslag van de dopingtest. Volgens verschillende Italiaanse media werkt Juventus momenteel aan een verklaring.